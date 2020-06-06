İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasete, ülkeye en büyük darbe terördür
2 HDP'li ve 1 CHP'linin vekilliğinin düşürülmesinin ardından ortaya atılan darbe söylemlerine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız" dedi.
Son günlerde tekrar gündeme gelen darbe söylentileriyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi.
"Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar." diyen Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız."