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Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasete, ülkeye en büyük darbe terördür

2 HDP'li ve 1 CHP'linin vekilliğinin düşürülmesinin ardından ortaya atılan darbe söylemlerine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:30:00 - 2020-06-06 13:59:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasete, ülkeye en büyük darbe terördür

Son günlerde tekrar gündeme gelen darbe söylentileriyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi.

"Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar." diyen Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız."

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Yorumlar

Murat gözükara

Bu vekiller vatan hainliği yapmış... BAĞIRARAK ÇAĞRARAK BUNLARIN SUÇUNU BASTIRANLARDA AYNI SUÇU İŞLİYOR..
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SUZAN

SAYIN BAKANIM.YILLARDIR TEROR YUZUNDEN MADDİ MANEVİ BÜYÜK ZARARLAR GORDÜK.ŞEHITLER VERDIK VARMI OTESİ.SİZ DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPIN,KİM NE DEMİŞ DEMEMİŞ UMRUMUZDA DEĞİL,SİZİNDE OLMASIN.ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
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