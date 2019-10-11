İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi. Soylu şunları söyledi: "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz." Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hakaret içeren 500'e yakın sosyal medya hesabının incelendiğini, 121 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.