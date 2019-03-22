İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırıkkale’ye geliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 Mart Pazartesi günü Kırıkkale’de düzenlenecek olan mitingde vatandaşlara hitap edecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 Mart Pazartesi günü Kırıkkale’de düzenlenecek olan mitingde vatandaşlara hitap edecek.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen yaptığı yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu 25 Mart Pazartesi günü saat 17.30’da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda siz değerli hemşehrilerimizle buluşacaktır. Yapacağımız büyük mitinge tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

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