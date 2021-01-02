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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hırsızlık suçunun azaldığını açıkladı
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hırsızlık suçunun azaldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Evden 2017 yılında günde 281 hırsızlık yapılıyor iken 2020’de 158’e düştü. Bu hırsızlıkların çözülmesi ise 2017’de yüzde 21.3’den 2020’de yüzde 38’e çıktı. Hedefimiz bu başarıyı sürdürerek, asayiş ekiplerimizin gayretleriyle halkımızın huzur ve güvenini daha da arttırmaktır."

Yeniakit Publisher
2021-01-02 18:01:00 - 2021-01-02 18:06:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hırsızlık suçunun azaldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Evden 2017 yılında günde 281 hırsızlık yapılıyor iken 2020’de 158’e düştü. Bu hırsızlıkların çözülmesi ise 2017’de yüzde 21.3’den 2020’de yüzde 38’e çıktı. Hedefimiz bu başarıyı sürdürerek, asayiş ekiplerimizin gayretleriyle halkımızın huzur ve güvenini daha da arttırmaktır."

Ayrıntılar geliyor..

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