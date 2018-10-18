0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da 16 Ağustos'ta terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda bir askerin yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, 3 askerin dost ateşiyle şehit olduğu olaya ilişkin, "Dün bu evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler." dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluVali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, bilgisayarlarda "sistem geri yükleme noktaları" bulunduğunu, bir sorun yaşandığında bilgisayarda oluşturulan bir önceki yükleme noktası ayarlarına, eski bir tarihe geri döndürüldüğünü söyledi.

Bugün kendilerini o eski ayarlara döndürmek istediklerini ve o eski "sistem yükleme noktalarını" anlatmak istediğini belirten Soylu, "Bunu özellikle sizlere anlatmak istiyorum çünkü birazdan çekeceğiniz kuradan sonra, Türkiye'nin yönetim kademesinde görev yapacaksınız. Görevlerinizin temel sorumluluklarından birisi de Türkiye'yi eski korkuları üzerinden teslim almak ve yönetmek isteyenlere karşı, bu ülkeyi ısrarla geleceğe taşımaktır." diye konuştu.

Öncelikle "kimler" sorusunu cevaplamak gerektiğini dile getiren Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bunun cevabı basittir. Dünyanın dört bir yanında iç savaşları, darbeleri organize etmek için istihbarat elemanlarını yıllardır kim sahaya sürüyorsa Filistin'i Kudüs'ü yıllardır bir trajediye kim dönüştürmüşse teröre destek veriyor diye yıllarca Libya'yı şeytanlaştırıp, bugün PKK'ya, YPG'ye, kimler eğitmen, silah ve para veriyorsa işte bunlar, onlardır. Ortadoğu'yu bir poligon ve silah pazarı gibi kim kullanıyorsa, dünyada 300 yıldır sömürge düzenini ayakta tutmaya kim çalışıyorsa bunlar onlardır."

Derecik'in ilçe olması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik'in ilçe olduğunu anımsatan Soylu, "Dün akşam Meclisimiz memleketimize bir ilçe daha kattı ve bir ilçemiz daha oldu. Memleketimizin en uç köşesi." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, kendi nesillerinin çok çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yokluk gördü, kuyruk gördü, anarşi gördü, darbe gördü, kardeşin kardeşe düşmesini gördü, aşağılanmayı gördü, değerlerini, inancını, milliyetini, kimliğini ifade etti diye horlanmayı gördü. Türkiye artık eski noktalarda değil. Allah'ımıza hamdolsun hem dış politika açısından değil, hem içerideki iradesi açısından değil, hem demokrasi çizgisi açısından değil. Şu nesillerin gördüklerini, biraz önce şurada oturan çocuklarımız bir daha görmesin istiyoruz. İşin özeti de noktası da budur."

Kaymakam adaylarına da seslenen Soylu, "Bu kurada rahat, yorulmadan görev yapacağı bir ilçe çekmeyi hayal edenler, boş yere hayal kurmasınlar. Yok öyle bir ilçe. Bu ülke çok güzeldir, paha biçilemezdir ama sorumluluğu ağırdır." dedi.

'Bu gece rahat uyku uyuyacağız'

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu olayı anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Adıyaman'ın Kömür beldesinde bir taş ocağımız, bizim evlatlarımız, jandarmalarımız oraya nakle giderken bir el yapımı paylayıcı patladı. O an bir şey olmadı ama oradan dönerken ve bir kısım oradaki yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalışırken yanlışlıkla 'dost ateşi' dediğimiz ateşle 4 evladımız şehit oldu. Çok sıcak bir gündü. Kalktık hemen oraya gittik. Aileler vakarlıydı, gözlerinde mağlubiyet yoktu. Allah'a teslimiyet ve buna karşı bir vakar vardı. Hepsi öyleydi. Çocuklar babasız, eşler kocasız kalmışlardı.

Dün bu evlatlarımızın arkadaşları, intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler. Saat 09.45'te 'Biz bunları hissettik, buradalar' dediler. Bir iki yerden takviyeyle etrafını da çevirdiler, gereğini yerine getirdiler. Akşamleyin ailelerin bir kısmıyla konuştum. 'İki aydır gözümüze uyku girmiyordu, devletimize olan inancımız tamdı bu gece rahat uyku uyuyacağız.' dediler. Biz böyle bir milletiz."

Konuşmaların ardından dereceye giren kaymakam adaylarına Bakan Soylu tarafından belgeleri verildi. Daha sonra kaymakam adaylarının görevlendirileceği yerler için kura çekildi.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:42
  1. Hakkari
  2. Adıyaman
  3. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    1. Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    2. FETÖ operasyonunda avukat gözaltına..
    3. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    4. ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan..
    5. Sinir krizi anında neler yapmak gerekir?
    6. Kekik sinüzite iyi geliyor
    7. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    8. Hacamatın faydaları nelerdir?
    9. Uyumadan önce lensleri çıkarmak..
    10. Diş fırçası seçerken nelere dikkat..
    11. Göze limon damlatmak zararlı mı?
    12. CHP, HDP'nin izinde: "Kürt sorunu..
    13. Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor
    14. Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    16. Darbeci FETÖ sanığından mahkeme..
    17. Japonya Rusya'ya protesto notası verdi
    18. Amerika askerleri Donald Trump..
    19. Yeni Rus otomobilinin direksiyonuna..
    20. Altının kilogramı 218 bin 500 liraya..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı