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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Trabzon'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elimde öyle istihbaratlar var ki esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyor ve iğreniyorum" ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da AK Parti Trabzon Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençliğimiz Geleceğimiz' adı verilen kahvaltı programında gençlere seslendi.

Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Siyaset, politik bir duruş gerektirir. Ülkenizin geleceğini, dünyadaki gelişen dış politika anlayışına, haksızlıklara, usulsüzlüklere ve sürekli dünyayı bir tarafa itmeye çalışanlara karşı nasıl bir duruş göstereceğinizi siyaset belirler. Bu bir karakter oluşturur. Bu karakter ülkemizin, yarınlarımızın, dünyanın kendi adına gelişimine de etki koyar. Eğer ileriniz doğru yapılıyorsa, duruşunuz, dış politika, içerideki hizmetler, geleceğinize yönelik hedefler, idealler doğruysa, toplumumuzu, milletimizi yanlış yere sevk etmeye ve onları farklı bir anlayışa itmeye çalışanlara karşı mahalle baskısından çekinmeyip, doğru duruşunuzu eğer ortaya koyabiliyorsanız, aslında bir karakter de oluşturuyorsunuz demektir. Dünyayı iyi tanımamız, tarihi iyi bilmemiz, coğrafyanızın özelliklerini, ülkemizin fırsatlarını, avantajını dezavantajını iyi bilmeniz gerekir. Biz Norveç, İsveç, Almanya, Güney Kore, Japonya değiliz. Biz herkesin gözü olduğu ve siyaset adına, kararlı duruş adına bir fikir ortaya koymamız lazım gelen dünyanın en kıymetli coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafya, nesiller arası kopuşa müsaade etmez. Keşkelerimizi bugün bir daha yaşamamak için çok çalışıyoruz, hep birlikte bu cennet vatanı daha ileri götürme konusunda adım atıyoruz. Bunları yaparken elbette politik duruşumuzun kararlı, karakterli, eserlerinizde aynı olmalı."

"Kasetin başa sarılmasına izin vermeyeceğiz"

Türkiye'de 15 bin teröristten sadece 700'ünün kaldığını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bu dağlarda 15 bin terörist vardı, bugün 700 terörist kaldı. Merak etmeyin, hepsi avucumuzun içinde. Bu ülkede gençlerimizi, geleceğimizi, ekonomimizi, büyümemizi engellemeye çalışan kim varsa, hızlı trenden daha fazla üzerine gideriz. En kötü şey, kaseti başa sarmak, yaşadıklarınızı tekrar yaşamaktır. Biz böyle korkularla, darbelerle, ekonomik saldırılarla, krizlerle, bir annenin iki evladının birbirine pusu kurduğu, sağcı ve solcu diye birbirini öldürmeye çalıştığı günlerde büyüdük. Bu ülkede bu kasetin başa sarılmasına ve gençlerimizin hayatının kararmasına müsaade etmeyeceğiz. Kimsenin kötülüklerinin dokunmayacağı bir Türkiye oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Geleceğinizi daha rahat düşünebileceğiniz, başka faktörlerin sizi devreden çıkarmasına müsaade etmeyeceğimiz bir Türkiye oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Terörle mücadele için insansız hava aracı almak istedik. Amerika senatosu vermedi. İsrail’den aldık. Paramızı verdik, tamir edip geri göndermedi. Şimdi Türk mühendislerimiz bunu yürütüyor. Onun için kasetin başa sarılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hepimiz evimizin önünü temizleyeceğiz. Hepimiz işimizi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Göreceksiniz ki hayat standartlarımız yükselmiş"

"Elimde öyle istihbaratlar var ki..."

'Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki, esas kanınız buna donar' diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bedeli ne olursa olsun, sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla yükümlüyüz. İster canımızla ödeyelim, ister karşıdan hakaretlere maruz kalalım, isterlerse bizi anlamasınlar, ama ne yaparlarsa yapsınlar, bizim onlara söyleyeceğimiz tek bir şey var; ‘bilselerdi yapmazlardı.’ Bilselerdi bugün terör örgütleriyle birlikte aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki; esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyor ve iğreniyorum. Yaptıkları pazarlıkları, yaptıkları anlayışı. Bu ülkenin en büyük korkusu istikrarsızlıktır. Bu ülkede yönetim istikrarsızlığı ortaya koyulursa, hedeflerimizin hepsini şaşırtırlar. İstikametimizi farklı bir noktaya taşırlar. Bunu istemektedirler. Allah bize imkan verdi, uluslararası ve yurt dışında toplantılara katıldım. Ay- yıldızlı bayrağın önünde bu toplantılarda hiç boynumuz eğik olmadı. Yarınlara hep birlikte daha güçlü bir şekilde gitmeliyiz."

"Kandil'in önünde eğilmeyiz"

Önlerindeki 4,5 yıllık sürede tarihin en büyük sıçramasını yapacaklarını da vurgulayan Bakan Soylu, "İlk kez yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 4,5 yıl önümüzde saha var. O sahaya güçlü girmeliyiz. Tayyip Erdoğan’ın topu ayağına vereceksiniz, o 90’a çakacak. Türkiye bambaşka noktaya, heyecana doğru gidecek. Bu ekonomik saldırılar, her seçimi fırsat bilenler. Önümüzde 4,5 yıl var. Bu sürede tarihimizin en büyük sıçramasını yapacağız. Bundan milletimiz istifade edecek. Terörle mücadele güç, kuvvet, siyasal irade ister. Hakkâri, Şırnak’a dik gidiyorum. Oralarda yaşayan kardeşlerimiz şimdi dik yürüyorlar. 'Dik dur eğilme, bu millet seninle’ diyorlar ya, 'sen yolunda git, ben seni destekleyeceğim’ diyor. Terörle mücadele zor bir iştir. Birileri yeniden bu ülkenin içini karıştırmak için fırsat verir. Buna fırsat vermeyelim. Boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Onun için üzerimize düşen sorumlulukları yapıyoruz" dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Hayrat ilçesine geçti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:07
  1. Şırnak
  2. Trabzon
  3. Süleyman Soylu
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • CemşitCemşit22 dk önce
    “dönek” isimli yorumcu..kişi kendisi gibi bilirmiş karşıdakini.. Asıl sana - hadi ordan- hadi ordan- diyorumdönek.Senin ne olduğunu anlıyoruz. Kimin yanında olduğun açık. Bir daha ağzını çalkalamadan SÜLEYMAN SOYLU ismini telafuz etme ... akıllı ol.. Gelmiş geçmiş en iyi içişleri bakanı olduğunu herkes gibi sende biliyorsun. Ama işine gelmiyor.Tamda bunun için seviyoruz bu babayiğit adamı.
  • dönekdönek41 dk önce
    hadi oradan yalancı sahtekar dönek sen demekki herkesi dinletiyorsun
  • Ahmet ÖzAhmet Öz1 sa önce
    Bu haberi okuyunca aklıma intihar bombacılarının eylemleri geldi.Ellerini kollarını sallaya sallaya gelip kendilerini patlatanları bizim istihbaratımız görmedi mi ki,şimdi de güçlü istihbarattan bahsediliyor.Ne duruyorsunuz önleminizi alsanıza.İstihbaratın siyaset arenasında kirletilmesi insanın ağrına gidiyor.Rakiplerinizi köşeye sıkıştırmak adına böyle demeçler verilmesi,Akit ailesince de ironik değil mi?

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