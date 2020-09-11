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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:23:44 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'na katıldı

AYDIN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da düzenlenen Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Aydın programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Soylu, tören mangasını selamlayarak Vali Hüseyin Aksoy ile görüştü.

Soylu, daha sonra Valilik toplantı salonunda düzenlenen Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'na geçti.

Bakan Soylu'nun başkanlığındaki toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Aydın İl Jandarma Komutan Vekili Orhan Yurdakul katıldı.

Toplantıya İzmir, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya illerinden vali, il emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla Ankara'dan bakanlık bürokratlarının telekonferans yöntemiyle katıldığı belirtildi.

Toplantı, basına kapalı olarak sürüyor.





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