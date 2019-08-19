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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle uyarmıştı! Terör destekçiliğinden vazgeçmediler

Sosyal medya kullanıcıları, Süleyman Soylu’nun uyarılarına rağmen teröre verdikleri destek sebebiyle görevden alınan belediye başkanlarına, Soylu’nun 31 Mart öncesi yaptığı bir konuşmayı paylaşarak tepki gösteriyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:30

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Bu sabah HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Terör bağlantısı olan kişileri belediyede kadrolaştırmaları, şehit yakınlarının işlerine son vermeleri ve HDP’li olmamaları sebebiyle ilçe belediyelere hizmet vermedikleri gerekçeleriyle görevden alınan eski belediye başkanlarına destekler terör sevicilerden gelmeye devam ederken, sosyal medya kullanıcıları da kayyum atanmasına verdikleri desteği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 25 Mart’ta Keçiören’de yaptığı konuşmasını paylaşarak gösteriyor. Teröre destek veren adayları uyaran Soylu’nun, “YSK bunun gereğini yerine getiremezse, gereğini yerine getirecek benim. Teröristleri belediye meclisi üyesi yapacaksınız ha! Allah şahittir, müsade edersek şehitlerin eli yakamızda olur.” ifadelerini kullandığı video paylaşım rekorları kırıyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:30
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. içişleri bakanı süleyman soylu

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