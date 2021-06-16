İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 bin dolar alan bir siyasetçiyi açıkladı mı?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemişti. Bakan Soylu, henüz 10 bin doları alan siyasetçiyi açıklamadı.

Meclis Başkanı Şentop, bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu'ya gönderdiği bir mektupla sormuştu. Görüşme bu yaşananlardan sonra gerçekleşti. Ancak taraflardan görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili olarak 27 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdiği ortaya çıkmıştı. Habertürk'te yer alan habere göre söz konusu yazıda Şentop, Meclis'in adının böylesi bir iddia ile anılmaması ve milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiğini vurgulamıştı.