İçişleri Bakanı Soylu’nun kurbanı Van’da kesildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye Diyanet Vakfı Van (TDV) Şubesi’ne vekâlet verdiği kurbanlık, kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye Diyanet Vakfı Van (TDV) Şubesi’ne vekâlet verdiği kurbanlık, kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Temmuz 2019 tarihinde çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Van’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da hazır bulunduğu bir ortamda kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine verdi. Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine vekâlet verdiği kurbanlıklar TDV ekipleri tarafından Van’da kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Kurban kesiminde hazır bulunan Van İl Müftüsü ve TDV Van Şube Başkanı Ömer Keskin, “Bizlere vekâlet veren başta İçişleri Bakanımız olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ederiz. Kesilen kurbanları yolumuzu gözleyen ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz” dediler.

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