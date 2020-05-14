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Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu:"Mübarek Ramazan Günü’nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve C

İçişleri Bakanı Soylu:"Mübarek Ramazan Günü’nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:36:43 -
İçişleri Bakanı Soylu:"Mübarek Ramazan Günü’nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve C

İçişleri Bakanı Soylu:"Mübarek Ramazan Günü’nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem’e sürüleceksiniz!"

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