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Siyaset İçişleri Bakanı Soylu'dan telefon görüşmesi
Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu'dan telefon görüşmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 18:34:00 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan telefon görüşmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu görüşmede, çok boyutlu stratejik ilişkilere ve yakın iş birliğine sahip iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında, başta güvenlik ve göç yönetimi alanlarındaki ortak komisyon toplantıları ve karşılıklı ziyaretlerin gelecek dönemde de artarak süreceğini belirtti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele, sınırlarda yerli ve milli imkanlarla alınan güvenlik önlemleri, insani yardımlar ile PKK/PYD ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı.

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