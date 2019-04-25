İçişleri Bakanı Soylu’dan jandarmaya kutlama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrak 123 Operasyonu ile Diyarbakır’da 5 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiren jandarma teşkilatını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrak 123 Operasyonu ile Diyarbakır’da 5 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiren jandarma teşkilatını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurları tarafından gerçekleştirilen Bayrak 123 Operasyonu sonucunda Lice kırsalında 5 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiren jandarmayı kutladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı kutlama mesajında, “Bugün Diyarbakır’da büyük bir operasyon gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin duaları sizinle” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.