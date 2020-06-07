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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:20:44 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah'ım iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun."

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