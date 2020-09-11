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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki:
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki:

"Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil" - "Ben tüm bunların ahlaki boyutunun olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:38:02 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki:

AYDIN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin, "Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutunun olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim." dedi.

Soylu, Aydın Valiliğinde katıldığı Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'nın ardından Koçarlı ilçesinde yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye’yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak, iyi niyetli bir girişim değil. Reddetmenin bile hafif olabileceği, o ifadenin bile yetmeyeceği bir davranış biçimi. Ben bütün bunların hem ahlaki boyutunun olduğunu hem de hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim. Geçmiş dönemin, eski Türkiye’nin, eski anlayışın, Türkiye’de vesayet odaklarının içimizdeki meseleleri kendimizin tartışmasını engellemek için tahrik etmeye çalıştığı, başka bir noktaya bakmamızı istediği o anlayışın bir tezahürü olarak görüyorum.

Bunlar tortudur. Millet bu tortuları ak pak beyaz oylarıyla beraber temizleyip atmaktadır. Onun için bunlar, hakikaten bizim konuşmamamız gereken, hepimizi üzen bu tip kategorizasyonların Türkiye’nin bugününe de dününe de yarınına da zarar verebileceği yaklaşım biçimleridir. Biri ahlakidir, biri hukukidir. Ahlaki meselesi toplumun nezdinde karşılığını bulmuş, gerekli reaksiyonu almıştır. Ayıplanmıştır. İkincisi de hukukidir, o da kendi karşılığını bulacaktır."

- Didim Belediye Başkanı Atabay hakkındaki iddialar

Bakan Soylu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkındaki iddialara ilişkin soru üzerine de şu yanıtı verdi:

"Orada müfettişlerimiz var. Gerekli incelemeleri yapıyorlar. Onun dışında söyleyebilecek başka bir değerlendirmem söz konusu değil. Size tavsiyem de şudur. Sosyal medyanın gücüne takılıp mahcup olmamak lazım. Onun için siz adaletin, hukukun ne dediğine bakın. Süreç işliyor. Bu, sadece bu belediye için değil. Hangi belediyeyle ilgili bir şikayet gelirse. Kimisi şikayete dayalıdır, kimisi de bizim rutin teftişlerimizdir. Siz resmi makamların ortaya ne koyduğuna bakın."

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