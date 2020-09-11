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Gündem İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmanın iyi niyetli bir girişim olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:52:00 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında İmam Hatipliler hakkında küstah ifadeler kullanan Erol Mütercimler ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, milletin gerekli cevabı verdiğini bildirdi.

"İyi niyetli değil"

Soylu, Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmanın iyi niyetli bir girişim olmadığını ifade etti.

"Hukuki boyutunun da olması gerekiyor"

Bakan Soylu, açıklamasının devamında, bütün bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerden biri olduğunu vurguladı.

Erol Mütercimler'den skandal sözler!

Dindar nesiller yetiştiren İmam Hatiplere kin kusan geri kafalı laikçi Erol Mütercimler isimli yazar, İmam Hatiplerden mezun olanların cinsi sapık, ahlaksız, sahtekar olduğunu iddia ederek büyük bir skandala imza atmıştı.

İstifa etmek zorunda kaldı!

Yağan tepkilerin ardından dayanamayan Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Suç duyurusu yapıldı!

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği’nin (İMHAD) öncülüğünde bir araya gelerek Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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