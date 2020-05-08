İçişleri Bakanı Soylu’dan Bursa’ya yakın markaj...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) üyesi 29 derneğin başkanı ile internet üzerinden telekonferans yöntemi ile bir araya geldi. 2 saat boyunca kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran bakan Soylu, başkanlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Korona virüs pandemisi sebebiyle ayın konuğu programını telekonferans yoluyla gerçekleştiren Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) 2. programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu konuk etti.

BİLDEF bünyesindeki 29 ayrı derneğin başkanının hazır bulunduğu toplantıda Bakan soylu 2 saat boyunca kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Dernek başkanları Bursa’nın sorunları başta olmak üzere üyelerinin ve halkın sorunları ve taleplerini Bakan Soylu’ya iletti.

Bildef Genel Başkanı Ramazan Alp’in moderatörlüğünü yaptığı telekonferans boyunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sorulan tüm sorulara samimi ve içten cevap vermesi tüm dernek başkanlarının takdirini topladı. Başkanlar, Bakan Soylu’ya talep ve önerilerini direkt olarak aktarma fırsatını yakaladı. Ülkenin içinde olduğu tüm sorunlar dile getirilerek çözüm önerileri sunuldu. Başkanlar İçişleri Bakanı’ndan Cumhurbaşkanı ile de bir telekonferans yapılması için talepte bulundu. Soylu, başkanların talebini Cumhurbaşkanına ileteceğini söyledi.

Toplantı Bakan Soylu’yu alkışlayan dernek başkanlarının teşekkürleriyle son buldu.