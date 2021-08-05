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İçişleri Bakanı Soylu: 'Van, Mardin ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi'
Gündem İçişleri Bakanı Soylu: 'Van, Mardin ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi'
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: 'Van, Mardin ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Van, Mardin ve Hakkari’de 6 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 19:22:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: 'Van, Mardin ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eren Operasyonları'nda Van, Mardin ve Hakkari'de 1 gri, 1 turuncu kategoride olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getiren kahraman; Jandarmamız, Emniyet Teşkilatımız, İHA, SİHA Birimlerimiz ve yakın hava desteği sağlayan Hava Kuvvetlerimizi kutluyorum. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

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