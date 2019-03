İçişleri Bakanı Soylu: ”Terör örgütü PKK artık milletimizin huzurunu bozamayacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terör örgütü PKK artık milletimizin huzurunu bozamayacak, artık bu milletin geleceğini elinden alamayacak, yoksullaştıramayacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’da düzenlenen “500 Kişilik Ulusalarası Spor Malzemeleri Fabrikası” temel atma törenine katıldı. Cumhuriyet Caddesi’nde halka seslenen İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye’de her 10 yılda bir darbelerle, ekonomik saldırılarla karşılaşıldı, değerler ve kutsallara el uzatıldı. Bir taraftan da Türkiye’nin gelişmesinin önüne geçmek için anarşizm, terörizm, yüzde 8 binlik gecelik faizler bırakıldı. Türkiye’de başbakan ve bakanlar asıldı. Her on yılda bir darbe yapıldı. En son o Amerika uşağı, Pensilvanya’daki o hainin gerçekleştirmek istediği o 15 Temmuz’daki darbe. Bitmedi, 7 Haziran seçimlerinden sonra bu ülkeyi karıştırmak için Güney ve Doğu Anadolu’yu karıştırmak için, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak için yaptıkları. Yetti mi? Yetmedi. Ardından Türkiye yerel seçime gidiyor diye Amerika’nın yaptığı dolar saldırıları. Ekonomimiz biraz zayıflasın, Türkiye biraz geriye düşsün de yerel seçimde biraz zayıflasın da önümüzdeki 4,5 yılda ülkeyi istediğimiz gibi evirip çevirelim’ diye hesap edenler var. Kavga olan eve kim kız verir. Kim gelir yatırım yapar. Kimin morali iyi olur. Türkiye’nin her tarafında kavga olsun, her tarafında huzursuzluk olsun diye yapmadıkları, ortaya koymadıkları kalmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya da başka bir program uyguladılar. PKK terör örgütleriyle beraber yoksulluk ve insanlarımızın yarınlara dair ümitsizliklerini ortaya koymak istediler. Pervin Buldan çıkmış diyor ki ’40 yıllık davamızı 31 Mart’ta taçlandıracağız.’ Kürt kardeşlerim siz bu coğrafyada 40 yıldır mı varsınız? Biz bu coğrafyada bin yıldır kardeş olarak varız. Bizim tarihimiz bir terör örgütünün tarihiyle mi başlıyor. 40 yıldır bu coğrafyada kardeşi kardeşe düşürerek, insanları fukaralığa, yoksulluğa mahkum etmeye çalışıyorlar. Veysel Karani, Amhed-i Hani, İdris-i Bitlisi 40 yıldır mı bu coğrafyadaydı?15 Temmuz’dan sonraki 2,5 yılda Doğu ve Güneydoğu’da huzur hakim oldu. Bunun yanında terör örgütün bölgedeki etkisini kırdık. Bakın artık başka bir anlayışa doğru hep beraber gidiyoruz. Bir huzur anlayışına doğru hep beraber gidiyoruz” dedi.

“Bu toprakların şifresi huzur ve birliktir”

“Ben Doğu ve Güneydoğu’ya sadece terörle mücadele etmek için geliyor değilim. Onla mücadele etmek önemli ama bizim başka bir derdimiz daha var” diyen Soylu, şunları kaydetti:

“Derdimiz 13-14 yaşlarındaki kızlarımızı dağa götürüyor, orada o hayvan Karayılan">Murat Karayılan’ın, hayvan Cemil Bayık’ın masasına meze etmeye çalışıyorlar. Bakın terör örgütüne katılımda son 30 yılın en düşük rakamı 2018’deydi. Şu anda da öyle. Derdimiz, anasının başını okşayacağı yaşta bir kızımızın birilerinin tacizine, tecavüzüne uğraması değil. Onlar bizim evlatlarımız. Sadece anne ve babasının evlatları değil, onlar bu memleketin evlatları. O evlatlarımızı mühendis, doktor, hemşire, öğretmen, bilgisayar mühendisi yapmak derdimiz. Mardin’in 3 milyon turist ağırladı, bunun huzurun etkisiyle elde edilen büyük bir başarıdır.Bu toprakların şifresi huzur ve birliktir. Bunun için büyük bir mücadele veriyoruz. Terör örgütü artık sizi rahatsız edemeyecek. Terör örgütü PKK artık milletimizin huzurunu bozamayacak, artık bu milletin geleceğini elinden alamayacak, yoksullaştıramayacak. Türkiye bu konuda en güçlü zamanını yaşamaktadır. Şimdi hep birlikte yarına bu kuvvetli adımları atalım, geleceğimizi birlikte kucaklayalım. Buna ihtiyacımız var. Gerisini bize bırakın hiç merak etmeyin. Biz yıllardan beri bu milletimize yoksulluk çektirenlerin, bir birine düşürmeye çalışanların burnundan fitil fitil getirmesini biliriz. Bize inanın, bize güvenin.”

Ağrı’da şu an yaklaşık 48 bin gencin bilgisayarda kodlama eğitimi aldığını kaydeden Soylu, “Robotlar, bilgisayar programları yapıyorlar. Bizim ufkumuz, heyecanımız, yarınımız budur. Buraya geldiğimde Tekstilkent’in temeli atıldı. Şu an orada bin kadın çalışıyor. Şimdi bin kadın daha çalışacak. Birazdan bir müjde daha vereceğiz. Bu rakam 9 bine ulaşıyor. Bunun gerçekleştiği bir tek adım var, o da huzurdur. Ne olursunuz huzurumuzu kaybetmeyelim, almak isteyenlere vermeyelim” diye konuştu.

“Kandil’in arkasında kim var? Amerika var”

“Kandil’in arkasında kim var? Amerika var” ifadelerini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

“Amerika Afganistan’a huzur mu getirdi, barış mı getirdi? Suriye, Irak, Tunus, Yemen, Fas, Libya’ya huzur, barış mı getirdi? Biz Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus, Azez, Afrin’deyiz. Bakın orada huzur var. 316 bin Suriyeli kardeşimiz oraya geri döndüler. Biz batı gibi, Avrupa gibi değiliz. Gittiğimiz yerleri, oranın yer altı, yer üstü kaynaklarını sömüren bir anlayışın sahibi değiliz. Gittiğimiz yere huzur, kardeşlik getiririz. HDP diye bir siyasi parti söz konusu değildir. PKK’nın siyasi kolu vardır. Kandil talimat verir. Kandil’in talimatında kimse akıl, mantık aramasın. Amaç, buraları karıştırmak, mağdur edebilmek, yoksul edebilmek. Çocukluğumda büyüklerimiz doğunun makus talihi yenilmez diyordu. Recep Tayyip Erdoğan büyük bir devrimin altına imza attı. Doğu ve Güneydoğu’nun makus talihi yenmiştir. Artık birileri bunu bir istismar aracı olarak kullanmazlar. Buralarda huzur olursa aynı zamanda turizm, hayvancılık gelişecek. Terör bittiği anda, terörü tavsiye ettiğimiz anda, PKK’nın kökünü kazıdığımız andan itibaren hayvancılık konusunda Türkiye’nin önünü kimse alamaz. Bunu sağlayabileceğimiz, yer altı ve yer üstü kaynaklarımız var. Hiç endişe etmeyin terör örgütünün sonunu getiriyoruz. 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 terörist kaldı. 136 terörist 2018 yılında dağa katıldı. 450 kişi teslim oldu. Bunun 170’i aileleriyle beraber irtibat kurularak dağdan ikna edilerek getirildi adalete teslim edildi. Yani terör örgütünün insanımızı ikna etmesinden çok daha fazlasını içerisindekileri biz ikna ederek aileleriyle beraber adalete teslim ettik. Terör örgütünü söküyoruz hiç endişe etmeyin. Bizim ufkumuz aklımızı Kandil’e sıkıştıracak kadar küçük değildir, bizim ufkumuz aklımızı dünyayla birleştirecek kadardır.”

Bakan Soylu, konuşmasının ardından “500 Kişilik Uluslararası Spor Malzemeleri Fabrikası” temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdi. Törene, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ve partili yöneticiler katıldı.