İçişleri Bakanı Soylu, "Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin her noktasında vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğunu söyledi.

Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen "Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Toplantıda konuşan Soylu, illerdeki son durumu sesli ve görüntülü olarak teyit etmek istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Anlaşılıyor ki vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında kısıtlamalara uyuyor. Bu kısıtlamalar, mücadele ettiğimiz salgın konusunda diğer sağlık tedbirleri ve kurallarla birlikte belki de bizi aydınlığa çıkaracak, bu salgından kurtulmamızı sağlayacak. Vatandaşımızdan istirhamımız, Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimizin aldığı kararlara, ortaya konulan ilke ve kurallara uymalarıdır. Bu tedbirlerle salgın musibetinden inşallah hep birlikte kurtulacağız."

Kısıtlamalar çerçevesinde 20 bin 101 uygulama noktası bulunduğunu aktaran Soylu, "Buralarda sabit duran ekiplerimiz, kontroller gerçekleştiriyor. Arkadaşlarımız, 78 bin 873 kamerayla 24 saat tedbirlere riayet edilip edilmediğini takip etmektedir." dedi.

Salgın döneminde vatandaşın sağlığı, huzuru ve güveni için görev yapan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Soylu, yürütülen ortak mücadele sayesinde zor sürecin atlatılacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Kısıtlamalara riayet eden vatandaşlara da teşekkür eden Soylu, 95 bin 977 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev yaptığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşının Türkiye'ye gelecek olmasının da ayrı bir müjde olduğunun altını çizen Bakan Soylu, aşıyla salgından korunma durumunun en yüksek noktaya ulaşmasını temenni etti. Soylu, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edilmesi halinde, daha çabuk sonuç alınacağını belirtti.

Hafta içi takip edilmesi gereken işlerden birinin toplu taşıma araçları olduğunu belirten Soylu, valilerin toplu taşıma araçlarıyla ilgili yerel yönetimlerle iyi bir koordinasyon içinde çalışmaları ve meseleyi yönetmeleri talimatını verdi. Virüsün toplu taşıma araçlarında, kalabalık sokaklarda ve kapalı ortamlarda bulaştığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:



"Valilerimize hem toplantılarda hem de bire bir yaptığımız değerlendirmelerde ifade ettik. Özellikle kalabalık caddeleri ya sayı sınırlamasıyla ya da tamamen kısıtlamayla kontrol altına alacaklar ve biz bu işten kurtulacağız. Sayı sınırlamasıyla gerçekleştirebiliyorlarsa bu daha isabetli olur. Ama baktılar ki başa çıkılamıyor elbette ki en sert tedbiri almak da zaten il hıfzıssıhha kurullarının uhdesinde."

Ev ziyaretleri olması halinde, alınan tedbirlerin bir işe yaramayacağına işaret eden Soylu, herkesin kendisini, ailesini, temaslı olduğu kişileri korumak adına kurallara uymalarını istedi. Soylu, havaların soğumasıyla daha fazla kullanılan kapalı ortamların salgının yayılmasını hızlandırdığına dikkati çekerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına kapalı ortamlarda da uyulması gerektiğini vurguladı.

- İllerden son durumu öğrendi

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kara, hava ve denizde denetim faaliyetinde bulunan emniyet ve sahil güvenlik personeline telekonferans yöntemiyle bağlanan Soylu, kısıtlamada son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadıklarını soran Soylu'ya uygulama noktalarındaki yetkililer, herhangi bir sorun olmadığı bilgisini aktardı.

Yetkililer, vatandaşların genel itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasına uyduklarını belirtti.

İzmir Konak Meydanı'na yapılan bağlantı sırasında, arkadan gelen köpek seslerini duyan Soylu, sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların kısıtlamadan muaf tutulduklarını hatırlattı.

Soylu, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Tendürek Dağı'ndaki yaşam alanı kulesine telsizle bağlanarak burada görev yapan jandarma personeline başarı diledi.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ile ilgili birimlerden üst düzey yöneticiler de hazır bulundu.