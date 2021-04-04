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Siyaset İçişleri Bakanı Soylu: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz
Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad edeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 07:07:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

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Yorumlar

Haydar emmi

Rutbeleri sökülüp hiç bir askeri tesise ve ordu evlerine alınmayı. Darbeye zemin hazırlamaktan tutuklanmalı lar. 103 şahıs bunlar e. Amiral değil şahsiyetsiz şahıs dır.
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