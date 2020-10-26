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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu kadın muhtarlarla buluştu
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu kadın muhtarlarla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:37:52 -
İçişleri Bakanı Soylu kadın muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınlara muhtar seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla kadın muhtarlarla makamında bir araya geldi.

Bakan Soylu, kabulde kadın muhtarlarla bir süre sohbet etti.

Kadın muhtarların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ortaya koyduğu gayrete teşekkür eden Soylu, bu dönemde muhtarlık kurumunun toplumla nasıl bütünleştiğini herkesin gördüğünü dile getirdi.

Süleyman Soylu, özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yapılan muhtarların maaşlarında da son dönemlere göre önemli artış kaydedildiğine işaret ederek, muhtarlık daire başkanlıklarının kurulması ile illerde bir vali yardımcısının sürekli muhtarlarla muhatap olmasına yönelik adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da yer aldı.

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