0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu: HDP, PKK’nın siyasi koludur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke’de sivil toplum kuruluşu ve muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada HDP’nin PKK’nın siyasi kolu olduğunu belirtti.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:18
İçişleri Bakanı Soylu: HDP, PKK’nın siyasi koludur

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke’de sivil toplum kuruluşu ve muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada HDP’nin PKK’nın siyasi kolu olduğunu belirtti.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın’a geldi. Soylu, ilk olarak Aydın’ın Söke ilçesinde STK ve muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantının ardından Söke Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yapan Soylu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin 1960 ve 2002 yılları arasında her anlamda kayıpla yaşadığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin 1960-2002 yılları arasındaki çektiği bütün patinajların, kayıpların müsebbibi ilk adımı sizin hemşehrinize yapılan o 27 Mayıs günüdür. Yıllarca 27 Mayıs’ı bu millete bayram olarak kutladılar. Cumhuriyet Bayramını, 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı anlıyoruz, 27 Mayıs’ın ne olduğunu bir türlü anlatamıyorduk. O zamanlar çocuktuk, biraz büyüyünce anladık ki, aslında bize bir zulmü bir haksızlığı yıllarca bayram olarak kutlatıyorlarmış. Millete vurulan prangayı bir bayram olarak kutlattılar. Bu millet prangayı kabul etmez. O zihniyet bugünlere kadar gelmiştir. Bugün hâlâ aynı kafada insanlar vardır. Siyasete sandığa değil, meşru olana değil, kirli pazarlıklara, hileli siyasete inanan insanlar var. Biz bugün efendilerle mücadele ediyorlar. Bugün bir ittifak kurup, adına Millet İttifakı diyorlar, biz içinde şer görüyoruz, onun için şer ittifakı diyoruz. Matruşka gibi birbirlerinin içine giriyorlar. İçlerinde HDP onun içerisinde PKK, FETÖ, 27 Mayıs’ı ve 28 Şubat’ı yaptıranlar var. Bugün biz ittifakla değil organizasyonla karşı karşıyayız. HDP bizim bildiğimiz siyasi partilerden biri değildir. HDP, PKK’nın siyasi koludur” dedi.



“Bugün Doğu ve Güneydoğu’da huzur var”

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Doğu ve Güneydoğu’da huzur ortamı olduğunu belirterek, “Bugün Doğu ve Güneydoğu’da huzur var. Bu huzuru Allah’a şükür milletimiz sayesinde oluşturduk. Söke’de insanlarımız 24 saat bir yerden bir yere rahat içinde gidebiliyorsa, bilmenizi isterim ki, Doğu ve Güneydoğu’da bir anne ve kızı istediği yerde istediği saatte güven içinde gezebiliyor. Orada herkes huzur içerisindedir. Bana kızıyorlar ben sert konuşuyormuşum. Kadının biri diyor ki ‘Ben sırtımı HDP’ye PKK’ya dayadım’. Ne söyleyeyim yani sırtını mı sıvazlayayım, dediğim şu sana dört tane duvar verdik, ister o duvara, ister bu duvara daya dedik. 13-14 yaşındaki kızları dağlara çıkarıp orada, hayvan Karayılan">Murat Karayılan’a, o hayvan Cemil Bayık’ın masasına meze yaparken, biz onların anneleri, babalarına ne anlatacağız. Şimdi bize nazire yaparcasına biz Doğu ve Güneydoğu’da buraları kapattınız ama, bizim kalbimize büyükşehirlere girerek belediye meclis üyesi atayarak, size bunun bedelini ödettireceğiz diyenlere sessiz mi kalalım” dedi.



“Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz”

 

Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptıklarını kaydeden Bakan Soylu, “Söke’de bir takım işler kulağıma geldi. Eğer iki ay içerisinde bu uyuşturucu satıcılarını anasından doğduğuna pişman etmezsem, ben de insan değilim. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Bir günde 7.2 ton esrar yakaladık. Avrupa’nın 18 ülkesinin bir yılda yakaladığından daha fazlasını yakaladık. 2018 yılında toplam yakaladığımız kokain miktarı iki ayda bir tonu aştı. 260 ton bonzai madde ele geçirdik. 941 kişinin uyuşturucudan öldüğü rakamını görünce Cumhurbaşkanımıza koştuk gittik. Burada büyük bir problem var. Bu bonzai denen uyuşturucu çocuklarımızı zehirliyor. Aileleri yok ediyor. Cumhurbaşkanımız gereğini yapın diyerek tam donanımlı talimat verdi. Uyuşturucu satışı yapan 57 bin kişiyi kodese gönderdik. 275 mafya örgütünü çökerttik, 10’u ulusal bazda” dedi.

 

Konuşmasının devamında, Türkiye’yi güçten düşürmek isteyenlere, allak bullak etmek isteyenlere müsaade etmemelerini ifade eden Soylu, “Şurada seçimlere 20 gün var. Gidebildiğiniz bütün evlere gidin. Sizden güç, kuvvet, destek istiyoruz. Sizden Aydın’da tüm belediyeleri kazanabilecek bir sonuç istiyoruz. Ne Söke ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Kılıçdaroğlu’nun ayağını zafer adımıyla içeriye attırmayın” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:18
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyhan Nehri'nde boğulan gencin cenazesi, aileyi birbirine düşürdü
    1. Seyhan Nehri'nde boğulan gencin..
    2. Emlak vergisi için son gün ne zaman? |..
    3. "Türkiye'nin güvenliği her şeyden..
    4. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    5. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    6. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    7. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    8. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    9. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    10. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    11. ALES başvuruları için son tarih ne..
    12. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    13. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    14. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    15. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    16. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    17. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    18. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    19. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    20. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    21. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    22. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    23. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    24. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    25. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    26. Van'da trafik kazası meydana geldi ölü..
    27. Kim Jong-nam davasında tahliye
    28. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin..
    29. Kayseri Aile Hekimliği Sisteminde..
    30. DGS başvuruları ne zaman yapılacak?..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti