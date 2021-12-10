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Gündem İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdi
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:18:00 -
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini

tebrik etti.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515

kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari

Emniyet." ifadesini kullandı.

 

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