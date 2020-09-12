  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da selde kaybolanların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da selde kaybolanların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:54:29 -
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da selde kaybolanların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan vatandaşların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte önce Giresun Valiliğinde gerçekleştirilen "Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, başkanlık ettiği toplantının ardından, Espiye ilçesinde sele kapılarak kaybolan Umut Cantürk'ü arama çalışmalarının devam ettiği bölgede inceleme yaptı.

Arama çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Soylu, bu alandaki çalışmaları takip eden vatandaşlarla da görüştü.

Soylu, daha sonra Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un arandığı Harşit Çayı kenarına gelerek, çalışmaları bir süre takip etti.

Bakan Soylu, incelemelerini Dereli ilçe merkezinde de sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız
Gündem

Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi nasıl mahvedeceklerinin detaylarını tek tek anlattı. CHP'nin ik..
Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...
Gündem

Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’la çatışma ihtimalinin de çözüme ulaşma ihtimalinin de..
Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar
Dünya

Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar

Litvanya Parlamentosu, günlerdir olayların devam ettiği Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya'yı ‘ülkenin seçilmiş lideri' olara..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı