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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-05 19:01:59 -
İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ve Tirebolu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Esnafla sohbet eden Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.

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