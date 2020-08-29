  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:58:53 -
İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle hasar gören Giresun'un Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Soylu, Dereli ilçe merkezinde selin yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması için yürütülen çalışmaları inceleyerek, esnafla görüştü. Soylu, daha sonra vatandaşlara aşure dağıttı.

Espiye ilçesine de gelen Bakan Soylu, heyelan nedeniyle hasar oluşan Ericek ve Avluca köylerini ziyaret etti.

Soylu, Ericek köyünde taşkın ve toprak kayması sonucu zarar gören yol ve evleri inceledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi
Gündem

Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi

Doğu Akdeniz’de Türk jetlerimiz Yunanistan F-16’larının tacizini engelledi.
Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!
Siyaset

Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!

Muhalif seçmen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı 2023’te aday olarak görmek isterken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmalara başladı. Buna karşı..
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı