İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (5)

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özellikle son zamanlarda aile içi şiddet ve kadına şiddet yönünde çok büyük bir farkındalık var. Hepimiz bunun için çırpınıyoruz, olmasın diye. Olduğu zaman da ihbar ve kamuoyuyla paylaşmak çok yüksek seviyede." dedi.

Bakan Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktaya dair değerlendirmelerde bulunan Soylu, "81 bin 494 binaya işlem yaptık. Bunların önemli bir bölümünü yıkıyor veya rehabilite ediyoruz. Çünkü bu binalar metruk, genellikle uyuşturucu kullananların sığındıkları binalar. 2 yılda bir Türkiye'de büyük bir araştırma yapılır. Oradan verileri alırız. 2017'den itibaren başlattık narkolog diye bir araştırmamız var. Kimi yakalıyorsak hepsine anket yaparız." diye konuştu.

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede hazırlanan ve yürütülen diğer projeler hakkında bilgiler vererek FETÖ, PKK ve uyuşturucuda finansa dayalı operasyonların devam edeceğini söyledi.

- Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiası

"Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiaları var. Meclis'e de soru önergesi olarak getirildi. Böyle bir iddia var, bu gerçek mi?" sorusu üzerine İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:

"Mahmut yüzbaşının şehit olduğu bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda bir gün önce akşam oraya yakın hava desteği istedik. F-16'larla orayı bombaladılar. Ertesi sabah oraya gidip cesetlerle karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Ama bu böyle olmayabilir de. Coğrafya zor bir coğrafya, kayalıkların arasına girer, tesir etmez. Arkadaşlar kuşattı ve oraya girdiler. Neticede çatışma başladı. 2 teröristi, 3 şehit arkadaşımız etkisiz hale getirdi. Kendileri etkisiz hale getirdi. Mağaranın içerisine girdiler. Meğer, mağaranın köşesinde bir terörist duruyor, ateş açıyor ve 3 arkadaşımız şehit oluyor. Sonra oradan fırsattan istifade edip soldan sıvışarak kaçıyor. Tabii operasyon genişliyor. Dere yatağında bunu yakalıyorlar. Bu arada da 30-50 metre ileride birisini daha görüyorlar. Suya bir şey attığını görüyorlar. Bunu öldürüp onu da kovalamaya başlıyorlar. Bu kovalamaca sürüyor, silahı olmayınca da öldürmüyorlar. O esnada orada bahsettiklerine göre kayalıklardan düşüyor. Yaralanıyor.

Öldürdükleri üçüncü kişiyi, yaralı başçavuş veya astsubayı artı bunu ve diğer kişileri helikoptere koyuyorlar... Bu arada İHA ile de takip ediyorlar. Bunlar bir evden çıkıp buraya geldi. Bu evle de bunların irtibatları ortaya çıktı. Sonra alıp götürüyorlar helikoptere koyuyorlar ve helikopter iniyor. Helikopter herkesle beraber iniyor. Neticede helikopter aşağı iniyor. Benim işim helikopterle gezmek. Helikopter inmeden kapısı açılmaz. Kapı açılıyor ve oradan bir adım mesafesidir. Bunları alıp hastaneye götürüyorlar, 2 kişiyi. Bu iddia ortaya çıktığı andan itibaren hemen Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Bunda ne var? Bu iddiayı boşta bırakmak doğru değil. Olay bu. Oradaki şehit olan 3 askerimizi öldüren kişinin yaklaşık 40-50 metre..."

- "Kadın cinayetlerinin bir tanesine bile tahammülümüz yok"



Kadın cinayetlerine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili soruya Soylu şu yanıtı verdi:



"Aile Bakanlığı, kadın cinayetleri konusunda ve aile içi şiddete yönelik bizim patron. Biz, Aile Bakanlığının partnerleriyiz. Biz işin önleyici kolluk noktasındayız. Ama üzerimizdeki yük de az bir yük değil. Özellikle son zamanlarda aile içi şiddet ve kadına şiddet yönünde çok büyük bir farkındalık var. Hepimiz bunun için çırpınıyoruz, olmasın diye. Olduğu zaman da ihbar ve kamuoyuyla paylaşmak çok yüksek seviyede. Paylaşılması esas itibarıyla meseleleri yakalamamız ve engellememiz açısından çok önemli. Türkiye'de kadın cinayetleri meselesini maalesef istismar edenler var. Biz aile yapısı güçlü olan bir milletiz. Elbette ki kadın cinayetlerinin bir tanesine bile tahammülümüz yok. Meseleyi sürekli olarak kadın cinayetleri üzerinden aileyi geri plana iten bir anlayışa getirmeye çalışanlar var. Türkiye'nin genel kültürel açısından sıkıntılı bir durum."



Yılbaşında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığıyla bir araya gelerek bir eylem planı oluşturduklarını kaydeden Soylu, "Eylem planımızda birinci olarak, toplam 1005 polis merkezi amirliğinde, aile içi şiddete karşı mücadele büroları olsun ve bunları eğittik. Şunu dedik, 'Bu ihbarı aldıktan sonra kimseyi barıştırmıyorsunuz, tedbir alıyorsunuz, sizin göreviniz barıştırma değil, tedbir almak.' Her gün arayacaksınız. Eğer bir şiddet görme durumu varsa, koruma kararı alınacak. İkincisi, önleyici tedbir kararı. Önleyici tedbir kararı yüzde 72 artış gösterdi. Şu anda yüzde 29 bir azalış söz konusu. Yerli ve milli kelepçe yapılıyor, onu da üzerimize aldık." şeklinde konuştu.



Saldın döneminde toplu ulaşımla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve denetimleri sürdürdüklerini kaydeden Soylu, maske takmanın bir hak olduğunu söyledi. Maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlatan Soylu, insanların birbirine destek olması ve empati yapması gerektiğini vurguladı.



Polislerin 3600 ek gösterge ve özlük hakları ile ilgili soruya cevap veren Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söyledi.

- "Bırakabileceğim en büyük miras, Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışma şerefi"

Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Ülkelerin güçleri vardır. Siyaset biliminde buna 'Milli Güç' deriz. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin milli gücüdür. Türkiye'nin attığı adımlar, Türkiye'nin cesur olması, Türkiye'nin terörle mücadelesi, Türkiye'nin hayallerinin gerçekleşmesi görülecek. 2012 yılında AK Parti'ye girdim. Yarını önemseyenler olabilir. İnsanların gelecek hayalleri çok doğal. Ama benim şahsi kanaatim Türkiye'nin bu dönemi için bugün önemlidir. Bu dönemi iyi atlatmak da tecrübesiyle, bilgisiyle, dünyayı bilmesiyle, halkını, milletini iyi tanımasıyla Tayyip Erdoğan ile mümkündür. Bu bir nasip meselesidir. Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras, Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışma şerefi. Bundan sonrasını istiyor değilim. Cumhurbaşkanımızla beraber, tabii kendi takdirleridir, o ne derse bizim için talimat olur. 'Sen buraya kadar' derse, başım üzerine. Hayatım boyunca sonuna kadar sadık ve bağlı olacağım, o ayrı. Mezar taşımda hiçbir şey yazmasın ama benden sonra bilsinler ki, bu adam Tayyip Erdoğan ile beraber çalıştı, bitirdi, defteri kapandı. Biz bugünü Erdoğan'ın liderliğinde başarılı bir şekilde geçersek, kim ne yaparsa yapar, yarın bir gün Türkiye'nin önünde yapacağı çok iş var, o işleri yapabilme kabiliyetine bu ülkenin evlatları sahip olur."

(Bitti)