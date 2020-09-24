İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (4)

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara sınırları içerisinde sadece bu yıl 1600 FETÖ'cü tespit ettiklerini belirterek "2019'da 2 bin kişi. Daha yeni tespit. Bunu nasıl tespit ediyoruz? Mahrem imamlar, ifadeler, gaybubet evleri, çalışma evleri, ardışık arama soruşturmaları, ankesör soruşturmaları, operasyonel hat soruşturmaları diye ayrı kompartımanımız var." dedi.

Bakan Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye'de 125 bin kişinin kamudan ihraç edildiği bilgisini veren Soylu, "Bunun kaçı İçişleri Bakanlığı biliyor musunuz? 16 bakanlık var, 44 bin kişisi. Bir şey söylüyorum. Geçen gün bir kaymakam açığa alınması oldu değil mi? Bu nasıl bir süreç? Ankara'dan sadece size iki örnek vereyim. Ankara sınırları içerisinde bu yıl sadece tespit ettiğimiz FETÖ'cü 1600 kişi. 2019'da 2 bin kişi. Daha yeni tespit. Bunu nasıl tespit ediyoruz? Mahrem imamlar, ifadeler, gaybubet evleri, çalışma evleri, ardışık arama soruşturmaları, ankesör soruşturmaları, operasyonel hat soruşturmaları diye ayrı kompartımanımız var. Soruşturma yapıyoruz ve hepsinden her gün bir şey çıkıyor. ByLock. Şu ana kadar 2 milyon 200 bin dijital veriyi çözdük." diye konuştu.

Soylu, dijital verilerde çözülemeyenlerin de olduğunu belirterek ağır hasarlı olanlara rağmen oradan gelenler ve yeni ankesör soruşturmalarından gelenler olduğunu söyledi.

- Ankesör soruşturmalarındaki başarı

Ankesör soruşturmaları hakkında bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Bu soruşturmalardan kusurlu ve suçlu bulduğumuz 19 bin 189 kişinin yüzde 39'u 7 bin 454 kişisi dedi ki 'Evet biz bu işi yaptık.' Dünyada hiçbir soruşturmada 'Ben bu işi yaptım.' diyen bir sonuca yüzde 39-40 gibi oran yakalansın gelsinler benim alnıma şaplağı yapıştırsınlar. Bunlar etkin pişman olup 'Ben bu işi yaptım.' diyor. Dünyada bir soruşturmada böyle bir sonuç yok. Demek ki biz doğru bir iz üzerinden gidiyoruz. Bugüne kadar kaç kaymakam ihraç ettiğimizi de sorarsanız. Vali yardımcıları, hukuk işleri, kaymakam, vali, müfettiş var. Toplam rakam 1700. Bu 1700'ün yüzde 36-37 gibisini ihraç ettik. Bu 1700'ün 853'üne soruşturma açtık."

Soylu, açığa alınan Erkan İsa Arat hakkında ise şunları söyledi:

"Önce Ağrı Tutak Kaymakamı, kayyumu. Hakkında bir ifade var. Bu ifade kuvvetli bir ifade değil. 'İşte şuradaki ev sohbetlerinde gördüm.' diye bir ifade var. Olabilir. Bir iki ev sohbetine gitmiştir, terörle ilişkisi olmaz. Örgütün içerisinde olmaz. Buna ait soruşturma açılmış. Sonra ne zamanki ankesör geldi. Bizim oturup değerlendirmemiz Ahlat'tan sonra oldu. O törenden sonra. Netice itibarıyla getirdiler, oturduk, 2-3 gün üzerinde çalıştık. Sonra baktık ki bunu tutabilmek mümkün değil. 2-3 gün çalıştık ve meseleyi hitama erdirdik. Bir iki sohbete gittiği konusunda bir ifade var. Ama öyle çok ifadeler var. Tutak Kaymakamı olarak görevlendirmişiz zaten. Oradan almış Ahlat'a getirmişiz. O bölgedeki görevi sona ersin diye. ByLock gördüğünüz zaman operasyonu yapıyorsunuz. İfade olduğu zaman, ev sohbetine gittiği zaman, belki davet edilmiştir. Ondan sonra gitmemiştir. Onun dışında başka bir şey yoksa bunu izlemeye alıyorsunuz. Sonra operasyonel hat çıktığından itibaren veya yeni bir 'Biz şunu bu tarihte gördük, bu ev abisiydi, talebe mesulüydü.' dedikten itibaren bunlar güçlü karineler. Hemen alırsın bunun incelemesini yaparsın, bunu tedbiren... Bunu söyleyenler de önemli ölçüde mahkemelerde ifade verenler. Biz mahkemelerin ifadelerine bakıyoruz ama tek bir işle de gitmiyoruz. Her türlü yaklaşık 6-7 ilişkinin tamamına bakıyoruz. Bununla ilgili böyle bir değerlendirme var mı yok mu, gibi ifadeler var. Bunları tahkim ettiğimiz anda da..."

FETÖ ile yurt içinde ciddi sonuçlar elde edildiğini dile getiren Soylu, "İçeride mengeneyi sıkıştırdık. İçerde hareket kabiliyeti daraldı. Bunun neye faydası oldu biliyor musunuz? Benim beklentimden biraz önce oldu. Esas FETÖ'cüler dışardadır. Bunu defalarca söyledik. Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerdedir. Dışarıdaki FETÖ'cülerde gruplaşmalar, hizipleşmeler, dağılmalar, birbirilerine iftiralar ciddi bir şekilde başladı. Biz içerideki mengeneyi iyi sıkarsak, iyi bir noktaya getirirsek buradan vazgeçmezsek inanıyorum ki buradan FETÖ'yü tasfiye eden bir süreç ortaya çıkar." dedi.

- Selefi gruplar

Soylu, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, bazı derneklerin silahlandığı iddiasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Her söylenen bilgiyi ciddiye aldıklarını ifade eden Soylu, ayakta durulmasının sebebinin de bu olduğunu söyledi. Soylu, işlerinin bilgiyi yönetmek olduğunu belirterek "Bizim görevimiz bilgiye analiz etmek. Buradan bir şey çıkarmak. Önemli bir çalışma yaptık. Türkiye'de Selefi İnancına Dayalı Radikalleşmenin Kaynaklarının Analizi. 1,5 yıldır yapılıyor. Sadece bu değil 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'ye kadar şunlara mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık. Bursa'da başka bir emir aldık. Operasyonlar yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bursa'da bir uzi yakalandı. İstanbul'da Ayasofya'ya ve birtakım derneklere yönelik operasyonlar vardı, onlar yakalandı. Yani, burada bir hareketlilik söz konusu ama uzun zamandan beri... Ben zaten DEAŞ'la ilgili bir hareketlilik olunca kamuoyuna söylüyorum. Bunlar 1,5 yıl önce yine olmuştu, yine söylemiştim. Şimdi yaklaşık 15-20 gün önce Giresun'da tekrar söyledim."

Soylu, bu soruşturmalarda kanıt bulmaya çalıştıklarını belirterek sonunda kanıtı da bulduklarını söyledi. Elindeki dosyaları gösteren Soylu, selefilerle alakalı 47 dosya olduğu bilgisini verdi. Soylu, devletin yıllardır bu gruplarla yaptığı mücadelenin bir haritası olduğunu anlatarak dosyalardan birini açarak içeriğini gösterdi.

2015, 2016, 2017, 2018, 2019'a dikkati çeken Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tarihler DEAŞ'ın karşı tarafta hamleleştiği ve Türkiye'nin siyasal istikrarsız hale getirilmeye çalışıldığı tarihler. Bunların hepsiyle... Yaklaşık 28 dernek ve vakfa operasyon yaptık. 350 kişiyi gözaltına alıp, tutuklamışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Ama atladığımız olabilir. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. Göremediğimiz var. Perşembe ve cuma günlerinden birinde bildiklerini anlatacak. 'Devlet bir kişinin ifadesini...' Evet bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki başka bir şey görüyor. Belki bir değerlendirme ortaya koydu. Ben bilmek zorundayım. Burada bu mücadele çok güçlü bir şekilde geçiyor. Daha DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemini engelledik. 26,8 ton bomba..."

(Sürecek)