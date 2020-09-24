İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (3)

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben uzaklaştırdım, ihraç ettim FETÖ'den." dedi.

Bakan Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sosyal medyanın manipülatif bir tarafı olduğunu söyleyen Soylu, "15 Temmuz sonrası Siber'e 'Sen birtakım suçlar tespit edebilirsin, bir kavga gördün diyelim, burayı tespit et ve hakime git, yetki al, sonra gel bu suçluları ilgili birimlere bildir, yakala ve hemen tekrar hakime götür.' Yani iki defa hakime gidiyor. Neden? Siz dışarıda bir olay gördünüz, polissiniz diyelim. Müdahale etmemeniz mi lazım? Veya hırsız gördünüz, 'Abi bir dakika, ben hakimden izin alacağım, gelip seni yakalayacağım' mı demek lazım? Siber'de böyle bir düzenleme yapıldı. Bu Meclis'te yapılan düzenlemeden sonra dedi ki 'Hayır, sen önce hakimden izin alacaksın olayı görünce. İnsanlar birbirlerini yesinler. Ondan sonra tekrar kim olacağını tespit edeceksin, sonra tekrar gelip yakalayacaksın, suç unsuru da varsa cezasını vereceksin.' Ölme eşeğim ölme, yonca bitince yersin. Bitti mi hayır. Bunlar benim alanlarımla ilgili." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin en temel meselelerinden birinin göç olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Gene bir kanun var diyor ki 'Eğer birisi yabancı terör savaşçısıysa, kamu düzenini bozacağını düşünüyorsanız ve bu yurt dışından sizin ülkenize kaçarak gelmişse, sizin hükümranlık olarak bunu ilgili ülkeye iade etme hakkınız var.' AYM dedi ki "Hayır, senin böyle bir hakkın yok.' Adam DEAŞ'lı, gelmişler Suriye'ye girmişler. Pilot bir karar çıkarıp dedi ki 'Mahkemeye başvurmadan sen bunu yurt dışı yapamazsın, deport edemezsin.' Kimi deport edemeyeceğim? Yabancı terörist savaşçıyı."

27 Mayıs 1960 darbe döneminde hakimlik yapan Salim Başol'un AYM sitesinde hala yazıyor olmasının hatırlatılması üzerine Soylu, "Darbenin meşruiyetini sağlayan üniversite akademisyenlerinin de şu anda İstanbul Üniversitesinde kürsüleri var." açıklamasında bulundu.

- "Huzur içerisinde yaşamayı savunan taraf biziz"

AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmenin suç olmadığını söyleyen Soylu, "Herkesin özgürlüğünü savunurken, benim özgürlüğüme halel getirmek herhalde doğru bir şey değil. Can Dündar'ı kim saldı, ne yapıyor şimdi? Ne kadar Türkiye karşıtı varsa hepsinin şemsiyesini yapmaya çalışıyor, hepsiyle beraber iş birliği yapmaya çalışıyor. Demin tweet atmış, 'Benim tarafım AYM'dir, hukuk devletidir. Soylu polis devletinin temsilcisidir.' Nereden çıktı polis devleti hadisesi? Özgürlüğü savunmaya çalışan, terörü Türkiye'den tasfiye eden ve herkesin huzur, refah içerisinde yaşamayı savunan taraf biziz." diye konuştu.

Türkiye'de bir yılda ortalama 45 bin gösterinin düzenlendiği, emniyet güçlerinin bu gösterilere müdahale oranının yüzde 1,5 olduğu bilgisini veren Soylu, 2020 yılında bu oranın 1000'de 1 olduğunu söyledi.

Soylu, "Bir HDP'li çıksın desin ki 'Biz şu meydanı istedik, vermedin' Yeter ki terör örgütüyle ilgili bir flama, bilmem ne olmasın. Buyurun kim yaparsa yapsın. Vermişiz şu meydanlarda istediğin gibi istediğini yapabilirsin. Yürümek istiyorsan, ona ait de yol veriyoruz. Diyoruz ki 'İstanbul-Ankara yolunda yürüme.' Gezi olaylarında yolları kapattılar mı, ana yolları? Peki 5-10 gün öyle gitse ülke ekonomisi ne hale gider, insanlar işlerine nasıl gider, kamu düzeni, güvenliği ne olur? Kamu düzenini sağlamamızın yegane sebebi, hukuka riayet edebilmek ve özgürlüğü sağlayabilmek." dedi.

Eski İstanbul Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu'nun FETÖ mağduru olduğunu ve Kurtoğlu'nun şu an Van Asayiş Bölge Komutanı olduğunu hatırlatan Soylu, mağduriyetin nasıl kaynaklandığını şöyle anlattı:

"Kurtoğlu'nun paşa yapılmaması için çentik atıyorlar. Bu da yargıya gidip, 'Bana haksızlık yaptınız' diyor. Ancak Yargıtay 'Hayır, sana haksızlık yapılmadı' diyor. Daha sonra Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayet ediyor. Anayasa 148 çok açık. Diyor ki 'Yargıtay'da görev suçu nedeniyle eğer bir süreç söz konusu olursa buna AYM bakar.' Sonuç olarak diyor ki tarihi bir sorumluluk olarak bu görevi aldığını söylüyor. 'Sonuç olarak Anayasa'nın 148. maddesince, kararda sözünü ettiğimiz gerekçelerle görevini kötüye kullandığı iddiasıyla yargılanmaları istenen Yargıtay eski üyelerinin Yüce Divan'da yargılamaktan kaçınıldığı kanaatine varılmıştır.' Bunu kim söylüyor? Anayasa'nın hükmü olmayan görevi yerine getireceksin, hükmü olan görevi yerine getireceksin. Peki böylece neyi kapattılar? 4 FETÖ'cü üyeyle ilgili veya bu FETÖ'cülerin de dümenine girmiş üyelerle ilgili en az iki yıldan daha fazla ceza almalarını engellediler."

- "AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim"

AYM Başkanı'nın eskiden Polis Akademisi Başkanlığı görevinde bulunduğunu dile getiren Soylu, "AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben uzaklaştırdım, ihraç ettim FETÖ'den. Demek ki devlete adam alınırken dikkat edilmesi lazım. Ben bilerek aldı demiyorum ama bir şeyi iptal ederken 50 yıl geçmişine bakmana gerek yok. Başka bir şey daha var, esas itibarıyla bir de Erzurum Üniversitesi ile yapılan bir protokol var, birtakım polis memurlarının direkt amirliğe geçmelerini temin edecek. O daha büyük bir felaket." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de yaşı 30 ila 70 arasında olan neslin anarşi, yokluk, faizler, Amerika'nın parmak sallaması gibi tarihi olarak birçok olayları gördüğünü kaydeden Soylu, artık bir sonraki neslin böyle olumsuzluklar görmemesini temenni ettiklerini söyledi.

Soylu, "Türk yargısı büyük bir sınav veriyor ve çok başarılı bir sınav veriyor. FETÖ soruşturmaları, PKK, KCK soruşturmaları, DEAŞ soruşturmaları dahil herkes elini taşın altına koyuyor. Bugün, asayişte, terörde, uyuşturucuda bu ülkenin güvenliğinde geldiğimiz noktaya bakalım." dedi.

- "Yunanistan 6 aylık çocukları denize atıp öldürttü, AİHM sesini mi çıkardı?"

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oradan bir arkadaş diyor ki, 'Bizim bu kararı almamızın gerekçesi AİHM'den ret yememek' diyor. Anayasa Mahkemesi, AİHM'nin şubesi mi? Önemli olan senin o noktaya gitmeden önce bu ülke adına, orada onun ihlali olmaması adına ortaya koyacağın tavırdır. AİHM, Leyla Şahin kararında ne yaptı? Yunanistan 6 aylık çocukları denize atıp öldürttü, AİHM sesini mi çıkardı ya da Avrupa'nın bir ülkesi sesini mi çıkarttı? Evrensel değerler başım üzerine ama nedir bu Batıcılık hayranlığı? Bizim medeniyetimizin fikri cari bir fikirdir. Biz doğrusunu gerçekleştirmeye çalışalım."

(Sürecek)