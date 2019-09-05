İçişleri Bakanı Soylu, BMC'nin yeni aracını beğendi

Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden BMC, ürün yelpazesindeki araçlara pikap (pickup) ile bir yenisini ilave etti.



Zırhlı muharebe araçları, personel taşıyıcılar, taktik tekerlekli araçlar, lojistik destek araçları, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma düzeyi yüksek personel taşıyıcı, toplumsal olaylara müdahale aracının içlerinde olduğu geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan, son olarak ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimini üstlenen BMC, yeni projeler üstünde çalışıyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, güvenlik ekiplerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştirmeye odaklanan firma, bu çerçevede ürettiği araçlara bir yenisini ilave etti.



BAKAN SOYLU MEMNUN OLDU



BMC'nin bir süredir üstünde çalıştığı pikap türü araç, ilk defa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı. Firma görevlileri araç ile alakalı Soylu'yu bilgilendirdi. Bakan Soylu da araçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



BMC, pikap tipi aracı özellikle iç güvenlik personelinin gereksinimlerini dikkate alarak geliştirdi. Türkiye'nin arazi şartlarına uygun geliştirilen araç, üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma olanağı ile arazideki personele destek verecek.



Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yapılması düşünülüyor.