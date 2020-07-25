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İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Adana'da yapılan güvenlik toplantısı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 13:51:39 -
İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Adana'da yapılan güvenlik toplantısı tamamlandı

ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Adana'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.

Valilik toplantı salonunda Bakan Soylu başkanlığında yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililer de katıldı.

Soylu, basına kapalı şekilde yaklaşık 3 saat süren toplantıda yetkililerden bilgi aldı.

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