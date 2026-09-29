  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bolat’ın ABD programı belli oldu! Çok sayıda başlık masada 2,2 milyar lirayı geri verdi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan iade kararı Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla İçişleri Bakanlığı açıkladı! Siber operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı Sömürgeci Fransızları topraklarından kovan o ülke ilk altın rafinerisini açtı Sınav belgesiyle oynanıp, ‘bahis hesabın var’ denmiş! Soruşturmanın fitilini o hakem ateşlemiş Erdoğan kurmaylarını Beştepe’de topluyor: Fon krizinin yol haritası çizilecek AK Parti'li isimden Özgür Özel'e sert tepki! "Sen hırsızların ve rüşvetçilerin eserisin" DEM Parti illa da "LGBT" diyor, başka da bir şey demiyor! Azerbaycan'da 28 Şubat zulmü hortladı! Başörtülü kız öğrenciler okula alınmadı
Siyaset İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Ümraniye'ye ziyaret
Siyaset

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Ümraniye'ye ziyaret

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Ümraniye'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Ümraniye’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında Ümraniye Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, Başkan İsmet Yıldırım ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Ümraniye’nin gelişimi, ilçede devam eden yatırımlar ve vatandaşlara sunulan belediye hizmetlerinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Alemdağ Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi, cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, vatandaşlarla selamlaştı. Program kapsamında AK Noktası’nda teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen Bakan Çiftçi, ardından AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen buluşmada, Ümraniye’de yürütülen çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programda; AK Parti MKYK Üyeleri Sevilay Tuncer, Haydar Ali Yıldız, Fadime Zehra Şener ve Barış Özerol, İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, önceki dönem Genel Başkan Yardımcılarından Mustafa Ataş, önceki dönem MKYK Üyelerinden Dilek Yıldız Büyükdağ ve teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelindi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçeye gerçekleştirdiği ziyaret ve temasları dolayısıyla İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23