İçişleri Bakanı kim? Cumhurbaşkanlığı kabinesi İçişleri Bakanı
İçişleri Bakanı kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanını halkın seçmesini içeren Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucunda halkın cumhurbaşkanını seçmesi kabul edildi. Halk oylamasının ardından 24 Haziran 2018 seçimleri yapıldı ve seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini de böylelikle açıkladı. Açıklanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. 24 Haziran seçimleri sonrası oluşturulan kabinede Bakan Soylu özellikle de terörle mücadele konusundaki başarıları ile halkın gönlünde taht kurdu. Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu nereli? Süleyman Soylu hangi görevlerde bulundu?
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 16 Nisan 2017'de halk oylamasına sunuldu. Halk, sandıkta % 51,41 evet oyu ile Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine onay verdi. 16 Nisan referandumu sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ilk seçim 24 Haziran 20218’de gerçekleşti. 24 Haziran seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52.6’ını alarak ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde en kritik bakanlıklar arasında İçişleri Bakanlığı bulunmakta.
İçişleri Bakanı kim oldu?
24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Açıklanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Peki Süleyman Soylu kimdir, nerelidir? Süleyman Soylu hangi görevlerde bulundu?
Süleyman Soy, 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları’nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı. 1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.
6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.
2012 Yılında AK Parti’ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.
Süleyman Soylu 67. Hükümet’te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır. 1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.
Mevcut Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat OKTAY
Adalet Bakanı
Abdulhamit GÜL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt SELÇUK
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat KURUM
Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih DÖNMEZ
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet M. KASAPOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi ELVAN
İçişleri Bakanı
Süleyman SOYLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri ERSOY
Millî Eğitim Bakanı
Ziya SELÇUK
Millî Savunma Bakanı
Hulusi AKAR
Sağlık Bakanı
Fahrettin KOCA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa VARANK
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir PAKDEMİRLİ
Ticaret Bakanı
Ruhsar PEKCAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil KARAİSMAİLOĞLU