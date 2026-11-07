İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Emniyet teşkilatına en az 10 bin polis alımı yapılacak

Polis olmak isteyen binlerce adayın gözü yeni dönem personel alımlarına çevrildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TV100 ekranlarında katıldığı programda Emniyet Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacı, çalışma sistemi ve polis alımlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Yeni alımlarda kadın polis sayısının artırılabileceğine işaret eden Çiftçi, geçmiş dönemlerdeki alım sayılarına da dikkat çekti.

10 BİN POLİS ALIMI GÜNDEMDE

Yeni dönem polis alımlarının ne zaman yapılacağı sorusunu yanıtlayan Bakan Çiftçi, her alım döneminde ortalama 10 bin ila 12 bin arasında personel istihdam edildiğini belirtti. Kadın polis sayısının artırılması konusunun da değerlendirileceğini açıklayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:"Zaten her alıma çıktığımız zaman genelde ortalama bazen 10 bin bazen 12 bin civarında polis alımı yapıyoruz. Bunların içinde daha çok erkek polislerimiz var kadın polislerimiz de var. Kadın polis alımı sayısının artırılması konusunu değerlendireceğiz."

POLİS ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni dönem polis alımlarının aralık ayı sonunda gerçekleştirilmesi ve başvuruların 34. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında alınması bekleniyor. Alım sayısının en az 10 bin olacağı belirtilirken resmi başvuru takvimi ve kontenjan dağılımına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Adayların başvuru tarihleri, kontenjanlar ve sınav sürecine ilişkin resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM kapsamında polis olmak isteyen adayların eğitim, yaş, boy ve KPSS puanı gibi çeşitli şartları karşılaması gerekiyor. Aktarılan başvuru kriterleri şöyle:

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. 18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltmelerinde önceki yaş esas alınıyor.

Kadın adaylarda en az 162 santimetre, erkek adaylarda en az 167 santimetre boy aranıyor.

Adayların beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.

Lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomanın YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmesi gerekiyor.

Aktarılan bilgilere göre lisans mezunları için en az 60, ön lisans mezunları için en az 65 KPSS puanı öngörülüyor.

Kesin başvuru koşulları ve puan türleri, yeni dönem için yayımlanacak resmi POMEM ilanıyla netleşecek.

EMNİYETTE 12/36 ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Bakan Çiftçi, polislerin çalışma düzenine ilişkin de bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğünde 12 saat çalışma ve 36 saat dinlenme esasına dayanan 12/36 sistemine geçildiğini belirten Çiftçi, uygulamanın bütün birimlerde aynı şekilde yürütülemeyeceğini söyledi.

Narkotik, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele gibi özel birimlerde görevlerin niteliği nedeniyle 12/36 sistemine geçilemeyeceğini ifade eden Çiftçi, çalışma düzeninin birimlerin ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini bildirdi.