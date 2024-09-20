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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü

Yeniakit Publisher
2024-09-20 17:51:00 - 2024-09-20 17:54:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vefat eden amcası Mehmet Yerlikaya, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bakan yardımcıları ve milletvekilleri ile yakınları katıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 85 yaşındaki amcası Mehmet Yerlikaya, sabah saatlerinde vefat etti.

Yerlikaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Selçuklu ilçesindeki Mürşit Pınar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bakan yardımcıları ve milletvekilleri ile yakınları katıldı.

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