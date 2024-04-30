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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Ne Tatar’ı kaldı, ne Canbaz’ı... Alayı yakalandı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Ne Tatar’ı kaldı, ne Canbaz’ı... Alayı yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:58:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Ne Tatar’ı kaldı, ne Canbaz’ı... Alayı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile MAHZEN-35 operasyonu kapsamında aralarında örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile MAHZEN-35 operasyonu kapsamında aralarında örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları söyledi:

6 ilde düzenlenen “MAHZEN-35” operasyonlarında;
Antalya’da Engin Tatar,
Balıkesir’de Mehmet Canbaz,
Gaziantep’te Eyyüp Doğruer,
Konya’da Recep Örnek,
Mersin’de Okday Gün ve
Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı
6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 4️6️ şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak İl Emniyet Müdürlükleri, KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Kumar faaliyetleri kapsamında borç adı altında para vererek yüksek faizle geri istedikleri ve parayı ödeyemeyen kişilere yönelik silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri,
Tefecilik faaliyetleri kapsamında yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin işyerleri ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri,
Rekabet ve alan kavgası içerisinde oldukları diğer suç gruplarının kumar oynattıkları yerlere silahlı saldırı düzenlendikleri,
Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira artışı ve kiralanan evin boşaltılması konularına müdahil olarak baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç elde ettikleri,
Kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları,
Zorla ve tehditle el koymak istedikleri işletmelerde kavga çıkararak, işyeri sahiplerinin üzerinde baskı kurdukları,
Eğlence mekanlarında bulunan örgüt üyesi kadınların aracılığıyla kişileri tuzağa düşürdükleri ve şantaj yaparak silah zoruyla bu kişilerden yüksek miktarda para aldıkları,
Uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
3️0️ adet ruhsatsız tabanca,
2️ adet av tüfeği,
Otomatik silah,
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve
Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle..
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