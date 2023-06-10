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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'daki acı haberi duyurdu
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'daki acı haberi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-10 14:40:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'daki acı haberi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya Şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun"

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