İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 'Çember'e alındılar
81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya 81 ilde son 5 günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-19" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını bildirdi.
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