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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 'Çember'e alındılar
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 'Çember'e alındılar

Yeniakit Publisher
2024-07-12 08:00:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 'Çember'e alındılar

81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya 81 ilde son 5 günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-19" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını bildirdi.

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