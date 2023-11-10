  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Dünyaca ünlü uyuşturucu kartelinin lideri yakalandı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Dünyaca ünlü uyuşturucu kartelinin lideri yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 11:32:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Dünyaca ünlü uyuşturucu kartelinin lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Dünyaca ünlü uyuşturucu kartelinin lideri yakalandı

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünyaca ünlü uyuşturucu karteli liderinin yakalandığını kamuoyuna duyurdu.
Kartelinin lideri Dritan REXHEPI kırmızı bültenle dünya çapında aranıyordu. İçişleri Bakanı Yerlikaya konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’da düzenlenen "KARTEL OPERASYONU" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca;
Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI yakalandı

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız

Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan REXHEPI, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar PEREZ GARCIA ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan REXHEPI’ nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı

Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin

Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek ”

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

helal olsun sayın bakana

helal olsun sayın bakana emniyete jandarmaya emekleri gecen herkese tskler

Mesut Sarp

Sağolsun var olsun tüm emniyet ekiplerimiz. Şimdi emniyetin yakaladıklarını geçmişte salıverilmesi için çalışan hukukcu ve siyasetçilerede bi operasyonlar dizisini Reizden diliyoruz. Çünkü bu adiler milletimizi zehirleyip bekamızı tehlikeye atıyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23