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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Maalesef…
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Maalesef…

Yeniakit Publisher
2023-11-13 11:14:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Maalesef…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Lütfü Baykar'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Lütfü Baykar'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Lütfü BAYKAR, 20.10.2023 tarihinde görevi esnasında dur ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaralanmış olup 12.11.2023 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âlî olsun." ifadelerine yer verdi. 

 
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