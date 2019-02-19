0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Ahmet Soylu, Azeri mevki’idaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azeri mevki’idaşı Ramil Usubov ile bir araya geldi.

19 Şubat 2019 Salı 16:21
İçişleri Bakanı Ahmet Soylu, Azeri mevki’idaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azeri mevki’idaşı Ramil Usubov ile bir araya geldi.


Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycanİçişleri Bakanı Ramil Usubov’la bir araya geldi. Şişli’de bulunan bir otelde gerçekleşen süre 25 dakika sürdü.


İkili görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azeri mevki’idaşına Türkiye’nin her zaman yanında yer aldığı için teşekkür etti.


İki ülkenin başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda birlikte çalıştığını vurgulayan Soylu, "Önümüzdeki dönemde de tecrübe paylaşımlarının artırılmasını ve daha kapsamlı bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz. Bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerinin ilk hedefi Türkiye’dir. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Türkiye’nin başarıyla tamamladığı Fırat Kalkanı operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelenin kararlılığını ortaya koymaktadır. Terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi uluslararası destekten yoksun bırakıldığı zaman mümkün olabilecektir. Bu örgütlerin Azerbaycan’daki eylem ve etkinliklere karşı kararlı bir tavır gösterdiğinizi biliyoruz ve bu durumdan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz FETÖ tarafından bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Başta Cumhurbaşkanının kararlı bir tutumu sonrasında milletimiz tek vücut bu darbe girişimini başarısızlığa uğratmıştır. Göç meselesi ülkeler arasında önemli bir iş birliği alanıdır. Bu kapsamda Azerbaycan’da gerçekleşen son ziyarette bakan yardımcılarımız bir araya gelerek önemli adımlar atmışlardır. Ülkelerimiz arasında mevcut iş birliğini korumak, daha da güçlendirmek için üzerimize düşen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Konferansa katılımızın için teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına uygun robotlarıyla Türkiye’de yarışacak
    1. Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına..
    2. İnönü şantiyesi genişliyor
    3. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi..
    4. Bulut’tan ‘VAR’ açıklaması
    5. Özel güvenlik görevlisinin evine..
    6. Başkan Günaydın 5 yıl görev yaptığı..
    7. Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi..
    8. FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim..
    9. Kayserispor’da Atiker Konyaspor..
    10. "Bağdat yönetimi talep ederse Irak'tan..
    11. Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;
    12. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya..
    13. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    14. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    15. Tekvandoda milli görev
    16. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    17. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    18. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    19. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    20. TBMM Genel Kurulu
    21. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    22. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    23. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    24. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    25. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    26. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    27. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset..
    28. Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek..
    29. Kocaeli'de tribün liderinin silahlı..
    30. Bosna Hersek'te "terör şüphelisi"..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü