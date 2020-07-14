  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde:

"Bugün biz buradayız, yarın milletimizin her bir ferdi dağın zirvesini, Hz. Nuh'un Gemisi'nin durduğu yeri ziyaret edebilecek"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:10:33 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde:

ŞIRNAK (AA)- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hz. Nuh'un Gemisi'nin olduğu varsayılan Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesini gezdi.

Cudi Dağı'nda başlatılan "Yıldırım-1 Cudi Operasyonu" için bölgeye gelen Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hz. Nuh'un Gemisi'nin tufandan sonra karaya oturduğuna inanılan Sefine bölgesine geçti.

Namaz kılıp dua eden Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cudi'nin en en zirve noktasında yer aldıklarını belirterek, "Bugün biz buradayız yarın milletimizin her bir ferdi dağın zirvesini, Hz. Nuh’un Gemisi'nin durduğu yeri ziyaret edebilecek. Buranın tadını çıkarabilecek. Bunun müjdesini vermek için bu operasyonun başladığını buradan ilan ediyoruz. Bundan daha anlamlı mesaj olmaz.” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı