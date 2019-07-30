İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Halaçoğlu’na sert tepki: “Bu yazdıklarınız yalan!”

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

İçişleri Bakan Yardımcısı Yusuf Çataklı, geçtiğimiz gün Suriyeliler’e vatandaşlık verildiğini iddia ederek twitter üzerinden paylaşım yapan İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na cevap verdi. Çataklı, “Burada hiçbir vatandaşlık işlemi yapılmıyor. Yazdıklarınız yalan. Size yakışıyor mu?” dedi.

“Bakanlık olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız.”

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “İçişleri Bakanı kayıtsız Suriyelileri şehir dışına çıkaracaklarını söylüyor. Ama bir taraftan da Suriyeliler’e vatandaşlık veriliyor. İzmir Alsancak Umurbey Mah. 1510.Sokak Nüfus ve Vatandaşlık Müd. Şubesi önünde vatandaşlık verilen Suriyeliler’i görüyorsunuz. Neden böyle ücra yer?” ifadeleriyle birlikte bir fotoğraf paylaşarak, İçişleri Bakanlığı’nı tutarsızlıkla suçlamış ve hedef göstermişti. Halaçoğlu’na sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Burası, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün değil, İl Göç İdaresinin Adres Kayıt ve Veri Güncelleme Birimi. Burada hiçbir vatandaşlık işlemi yapılmıyor. Yazdıklarınız yalan. Size yakışıyor mu? Bakanlık olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız.” ifadelerini kullandı.