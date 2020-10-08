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Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırklareli'nde
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırklareli'nde

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:33:22 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli'nde genel asayiş değerlendirme toplantısına katıldı.

Çataklı'yı Valilik binası önünde Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile protokol üyeleri karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Çataklı, daha sonra Valilik makamında bir süre Vali Bilgin ile görüştü.

Toplantıya Vali Bilgin, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

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