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Gündem İçişleri Bakan Soylu'dan sansürcü Twitter'a 'Bahçeli' tepkisi
Gündem

İçişleri Bakan Soylu'dan sansürcü Twitter'a 'Bahçeli' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımlarına kısıtlama getirmesine tepki göstererek, “Sn Devlet Bahçeli’nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter’ın tutumunu kınıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 00:54:00 -
İçişleri Bakan Soylu'dan sansürcü Twitter'a 'Bahçeli' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye uygulanan tutumu kınadıklarını açıkladı.

Bakan Soylu'dan kınama

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sn Devlet Bahçeli’nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter’ın tutumunu kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımlarına Twitter'dan kısıtlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili paylaşım yaptı. Genel Merkezden yapılan açıklamaya göre, Twitter, Bahçeli'nin bazı tweetlerine kısıtlama getirdi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde (ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir) okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir.

Bakan Soylu'ya da kısıtlama getirmişti

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerine de kısıtlama getirmişti.

 

 

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