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İçişleri Bakan Soylu: Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bu noktada planımız var ve planımız çerçevesinde gidiyoruz. Herkes sabırlı ve rahat olsun." dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:24
İçişleri Bakan Soylu: Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, sivillere yönelik havan ve roketatarlı saldırı düzenlediği Mardin'in Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Soylu ve beraberindekiler, daha sonra TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in terör saldırısında şehit düşen babası Mehmet Şirin Demir ile Nayif Sincar'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

"Mardin'e 300'e yakın havan düştü"

Soylu, Dicle Mahallesi Taziye Evi çıkışında, gazetecilere de geçmiş olsun dileklerini ileterek, dün gece itibariyle saat 01.00'de Mardin'de 3 saatlik toplantı yaptıklarını, ardından sabaha karşı Nusaybin'e geldiklerini söyledi.

"Mardin'e 300'e yakın havan düştü. Karşıdan, Kamışlı'dan, Nusaybin ağırlıklı olmak kaydıyla. Özellikle sivil hedefleri gözetiyorlar. Sivillere çok ahlaksızca ve çok insafsızca karşıdan neler yapıldığını görüyoruz. Özellikle çocuk parklarından, hastanelerden, okulların ve çarşı içerisine atarak onların oradan takip edilmesini engellemeye çalışıyorlar." diyen Soylu, sivil vatandaşların içerisine atarak kendilerini muhafaza etmeye çalıştıklarını belirtti.

11 sivil şehit oldu

Nusaybin'de dün ve bugün 11 sivilinin şehit olduğunu aktaran Soylu, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Şunu ifade etmek gerekir hem sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki durumu arz ettik hem Milli Savunma Bakanımıza hem de diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte yine buradaki koordinasyonları ve değerlendirmeleri gece yarısı boyunca ortaya koymaya çalıştık. Çarşıda esnafımızı ziyaret ettik, onları dinledik, taziyelere geldik. Geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum."

Bir terör örgütüyle karşı karşıya olduklarını dile getiren Soylu, örgütün bu coğrafyaya çok bedel ödettirdiğini kaydetti.

"Burada yaşayan Kürt kardeşlerimiz çok bedel ödediler"

Aynı yalanlarla şimdi de bu bedeli ödettirmeye çalıştıklarını bildiren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Havan Kamışlı'dan, karşı bölgeden geliyor ve yaklaşık 300'ün üzerinde bu bölgeye havan geldi. Hiçbir şeyi gözetmiyorlar. Çarşı, insan, sivil hiçbir şeyi gözetmiyorlar. Biz tüm tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Bu konudaki tüm güvenlik güçlerimiz, valimiz bütün koordinasyon eş güdüm içerisinde bir gayret ortaya koyuyor. Bu yalan ve tezviratlarına yıllardır bu coğrafyayı, buradaki insanlarımızı, kardeşlerimizi yıllarca, on yıllardır maalesef istismar etme gayreti içerisinde oldular. Bu istismara müsaade edilmeyecek. Burada yaşayan Kürt kardeşlerimiz çok bedel ödediler. Artık bir daha bedel ödemeyecekler. Özellikle esnafı gezerken gördüğüm, 'Acaba yeniden çukur olaylarındaki bir travmayla mı karşı karşıyayız?' diye. Hakikaten dönüp, dönüp hep geriye ket vuruyoruz, çünkü terör örgütünün bu insanların hayatına, çocuklarına, geleceklerine, kazandıklarına o kadar büyük zararı oldu ki. İnşallah bunu kapatacak bir dönemi hep birlikte açıyoruz. Artık terör örgütünün üzerini öyle bir çukura koyup toprakla kapatacağız ki insanlarımız huzur içerisinde olacaklar. Biraz sabır. Ne yaptığımızı biliyoruz. Ama bir terör örgütüyle de karşı karşıya kaldığımızın da bilinci içerisindeyiz."

İçişleri Bakanı Soylu, "Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bu noktada planımız var ve planımız çerçevesinde gidiyoruz. Herkes sabırlı ve rahat olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:24
  1. Bakan
  2. Mardin
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Barış Pınarı Harekatı

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