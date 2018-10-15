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İçişleri açıkladı: Son bir haftada 848 terörist...

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 848 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:29
İçişleri açıkladı: Son bir haftada 848 terörist...

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 848 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:29
  1. terörist

YORUM YAZ

  • ÜLKÜCÜÜLKÜCÜ12 dk önce
    süleyman soylu türkiye içinde 750 terörist kaldı demişti bu habere göre türkiyede hiç terörist kalmadı demektir.Bakalım görelim var mı yok mu?Yalan söylediğini çok iyi biliyorum ama bekleyeceğiz.
Bugünkü Akit

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