İçişleri: 58’i sağ yakalandı, 20’si teslim oldu! 78 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’nın aylık bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında, terör örgütlerine kırsalda 7 bin 32, şehirlerde ise 1583 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu operasyonlarda 58'i sağ, 20'si teslim olmak üzere toplam 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 59'u PKK/KCK, 18'i DEAŞ, biri sol terör örgütü mensubudur" bilgisini verdi.



Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1027'si PKK/KCK, 1834'ü FETÖ/PDY, 247'si DEAŞ, 41'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere 3 bin 149 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 490'ının (171'i PKK/KCK, 255'i FETÖ/PDY, 56'sı DEAŞ ve 8'i sol terör örgütü mensubu) tutuklandığını söyledi.



Terör operasyonlarında 180 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini ifade eden Çataklı, 34'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 88 silah, 21 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 43 el bombası, 375 kilogram patlayıcı madde ve 10 bin 716 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.



Uyuşturucu gelirine darbe



Çataklı, 11 ayrı bölgede devam eden Eren Operasyonları’nda ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 75 iş birlikçinin yakalandığını, 347 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 49 silah, 32 EYP, 26 el bombası, 333 kilogram patlayıcı ve 439 kilogram esrar ele geçirildiğini söyledi. Terör örgütünün finansman kaynağı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına değinen Çataklı, "Şubat ayında 23 bin 714 kişi gözaltına alındı, 1759 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2 ton 638 kilo esrar, 18 kilo skunk, 1 ton 305 kilo eroin, 13 kilo kokain, 265 kilo bonzai, 204 kilo metamfetamin, 1 milyon 182 bin 108 ectasy, 394 bin 450 captagon, 216 bin 574 sentetik ve 2 bin 829 kök kenevir ele geçirildi” dedi.