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Aktüel İçişler Bakanı Soylu: "DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi. 26.8 ton bomba..."
Aktüel

İçişler Bakanı Soylu: "DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi. 26.8 ton bomba..."

Yeniakit Publisher
2020-09-24 00:05:11 -
İçişler Bakanı Soylu: "DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi. 26.8 ton bomba..."
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